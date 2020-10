Terremoto, scossa magnitudo 7.4: allerta tsunami (Di martedì 20 ottobre 2020) Washington, 19 ottobre 2020 - Paura in Alaska per un forte sisma di magnitudo 7.4. La scossa di Terremoto è avvenuta a una profondità di 40 km, a 91 km a sud-est di Sand Point, lo segnala lo United States Geological Survey (Usgs) del governo degli Stati Uniti. Subito è scattata l'allerta tsunami e ai residenti della zona costiera, a cui è stato chiesto di mantenere la calma e di spostarsi rapidamente su zone più elevate. (Continua...) L'allarme, lanciato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration che, è poi rientrato e le onde non hanno superato i 60 centimetri. Alla scossa principale sono seguite numerosi altre scosse di assestamento di cui cinque di magnitudo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 20 ottobre 2020) Washington, 19 ottobre 2020 - Paura in Alaska per un forte sisma di7.4. Ladiè avvenuta a una profondità di 40 km, a 91 km a sud-est di Sand Point, lo segnala lo United States Geological Survey (Usgs) del governo degli Stati Uniti. Subito è scattata l'e ai residenti della zona costiera, a cui è stato chiesto di mantenere la calma e di spostarsi rapidamente su zone più elevate. (Continua...) L'allarme, lanciato dalla National Oceanic and Atmospheric Administration che, è poi rientrato e le onde non hanno superato i 60 centimetri. Allaprincipale sono seguite numerosi altre scosse di assestamento di cui cinque di...

