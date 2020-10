Tennis: nessuna lesione al gomito per Lorenzo Musetti, rientro previsto tra due settimane a Parma (Di martedì 20 ottobre 2020) Poteva forse concludersi anzitempo la stagione agonistica di Lorenzo Musetti, reduce dal ritiro per un problema al gomito accusato durante la semifinale del torneo ATP 250 Sardegna, ma a quanto pare l’infortunio sarebbe meno grave del previsto ed il promettente Tennista azzurro potrà tornare in gara già a partire dal 2 novembre in quel di Parma. Il 18enne nativo di Carrara, capace di raggiungere a Santa Margherita di Pula la semifinale di un torneo del circuito maggiore per la prima volta in carriera, si è sottoposto negli ultimi giorni ad accertamenti per fare luce sul problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il match contro il serbo Laslo Djere. “Ho fatto un’ecografia. Si vedeva che c’era un versamento, un piccolo edema. Poi ho ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Poteva forse concludersi anzitempo la stagione agonistica di, reduce dal ritiro per un problema alaccusato durante la semifinale del torneo ATP 250 Sardegna, ma a quanto pare l’infortunio sarebbe meno grave deled il promettenteta azzurro potrà tornare in gara già a partire dal 2 novembre in quel di. Il 18enne nativo di Carrara, capace di raggiungere a Santa Margherita di Pula la semifinale di un torneo del circuito maggiore per la prima volta in carriera, si è sottoposto negli ultimi giorni ad accertamenti per fare luce sul problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il match contro il serbo Laslo Djere. “Ho fatto un’ecografia. Si vedeva che c’era un versamento, un piccolo edema. Poi ho ...

Marco_Albanesi : @LaDialettica No. Probabilmente vincerà tanti tornei, è un ottimo ragazzo ma vederlo giocare è avvilente. Ogni scam… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Il vincitore del doppio juniores al Roland Garros: 'La sciarpa giallorossa sempre con me Mio padre mi ha detto “senza… - xenonian1 : RT @ilRomanistaweb: ?? Il vincitore del doppio juniores al Roland Garros: 'La sciarpa giallorossa sempre con me Mio padre mi ha detto “senza… - GuyTotti : RT @ilRomanistaweb: ?? Il vincitore del doppio juniores al Roland Garros: 'La sciarpa giallorossa sempre con me Mio padre mi ha detto “senza… - ajapuxpax1927 : RT @ilRomanistaweb: ?? Il vincitore del doppio juniores al Roland Garros: 'La sciarpa giallorossa sempre con me Mio padre mi ha detto “senza… -