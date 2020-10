Tennis & Friends, il Covid non ferma la prevenzione: effettuati i oltre 2000 check-up durante il weekend (Di martedì 20 ottobre 2020) ...su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta streaming sul sito www.TennisandFriends.it e ... la prima, leggo troppa paura negli occhi delle persone. Non è questo il momento dello scoramento. ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) ...su tutto il territorio nazionale grazie alla diretta streaming sul sito www.and.it e ... la prima, leggo troppa paura negli occhi delle persone. Non è questo il momento dello scoramento. ...

InteBNLdItalia : ??Una vista su Parigi non male per i Campioni del #RolandGarros 2020! ?????? @RafaelNadal & ?? ???? @iga_swiatek… - flamminiog : RT @federtennis: Gli italiani in campo oggi ???? ?? Anversa ?? #Caruso ?? Evans - LIVE su @SuperTennisTv alle 12:30 ?? #Nardi ?? Giron ?? Colonia… - telediamante : Tennis: Sania Greco della Tc Diamante si aggiudica l’Open Ct San Giorgio Del Sannio - federtennis : Gli italiani in campo oggi ???? ?? Anversa ?? #Caruso ?? Evans - LIVE su @SuperTennisTv alle 12:30 ?? #Nardi ?? Giron ??… - AGR_web : Il Ministro Spadafora alla giornata di chiusura di Tennis & Friends 17-18 Ottobre Salute e Sport 10^ Edizione sp ..… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis & Tennis Master finale dell'Umbria Next Gen, i nuovi campioncini Foligno Oggi Tennis & Friends, il Covid non ferma la prevenzione: effettuati i oltre 2000 check-up durante il weekend

Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si chiude oggi la decima edizione di ...

Il grande tennis internazionale al Forte Village Sardegna Open

Un bilancio del torneo Atp che si è concluso domenica a Pula con la vittoria del servo Djere. Un evento senza precedenti in Sardegna. Un evento senza precedenti nell'Isola, che ha visto il Sud Sardegn ...

Con oltre 2000 di controlli effettuati in 73 ambulatori di 18 strutture sanitarie in 5 regioni italiane (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia), si chiude oggi la decima edizione di ...Un bilancio del torneo Atp che si è concluso domenica a Pula con la vittoria del servo Djere. Un evento senza precedenti in Sardegna. Un evento senza precedenti nell'Isola, che ha visto il Sud Sardegn ...