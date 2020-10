Tennis | ATP Colonia II | il ritorno di Jannik Sinner dopo i problemi intestinali L’azzurro vuol continuare la crescita

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) Vincere è complicato, ma confermarsi lo è ancora di più.è andato via da Parigi alcune settimane fa, consapevole di aver compiuto uno step in avanti, ma nello stesso cosciente che c’è tanto da lavorare da fare ancora per aspirare alle posizioni di vertice. Le due settimane del Roland Garros gli hanno regalato una posizione in classifica ben più degna (n.46 del mondo) e ora le motivazioni sono quelle di dar seguito alla propria ascesa. Ritroveremo quest’oggisul veloce indoor di(Germania). Reduce da un virus intestinale, le condizioni dell’azzurrino saranno tutte da verificare al cospetto di un avversario sulla carta non impossibile, ovvero l’australiano James Duckworth (n.97 del ranking). Non si potrà, però, ...