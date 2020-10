Tennis, ATP Anversa 2020: sconfitta onorevole per Luca Nardi nel primo turno contro Giron. L’americano vince in tre set (Di martedì 20 ottobre 2020) Lo si era detto in sede di presentazione: qualunque fosse stato il risultato, sarebbe stato un successo. Luca Nardi (n.917 del mondo), all’esordio assoluto nel circuito ATP e presente nel tabellone del torneo di Anversa grazie a una wild card, è stato sconfitto in tre set 6-4 4-6 1-6 dall’americano (n.94 del mondo) Marcos Giron, che quindi nel prossimo turno se la vedrà contro la testa di serie n.1 David Goffin. Una prova più che onorevole del 17enne azzurro che si è tolto anche la soddisfazione di strappare un set al suo più esperto avversario, lottando nel secondo fino alla fine e poi cedendo nel terzo. Un’esperienza sicuramente utile per il talentuoso Tennista tricolore che da questo match ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Lo si era detto in sede di presentazione: qualunque fosse stato il risultato, sarebbe stato un successo.(n.917 del mondo), all’esordio assoluto nel circuito ATP e presente nel tabellone del torneo digrazie a una wild card, è stato sconfitto in tre set 6-4 4-6 1-6 dall’americano (n.94 del mondo) Marcos, che quindi nel prossimose la vedràla testa di serie n.1 David Goffin. Una prova più chedel 17enne azzurro che si è tolto anche la soddisfazione di strappare un set al suo più esperto avversario, lottando nel secondo fino alla fine e poi cedendo nel terzo. Un’esperienza sicuramente utile per il talentuosota tricolore che da questo match ...

