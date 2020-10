Temptation, la resa dei conti: finale drammatico per la coppia (Di martedì 20 ottobre 2020) Arriva il gran finale tanto atteso di Temptation Island, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi: per la coppia sarà un epilogo drammatico Le coppie – Temptation Island (fonte foto: Instagram, @ Temptationisland official)Tutto pronto per l’ultima puntata di Temptation Island, il docu-reality dal grande successo condotto con bravura dalla splendida Alessia Marcuzzi: solo due coppie sono arrivate al gran finale, ma per una di loro l’epilogo sarà drammatico. Quello di questa edizione è stato un viaggio tra i sentimenti più burrascoso che mai, che ha riservato colpi di scena, emozioni e sorprese dietro ad ogni angolo. Chi ha seguito sinora l’evoluzione delle coppie ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Arriva il grantanto atteso diIsland, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi: per lasarà un epilogoLe coppie –Island (fonte foto: Instagram, @island official)Tutto pronto per l’ultima puntata diIsland, il docu-reality dal grande successo condotto con bravura dalla splendida Alessia Marcuzzi: solo due coppie sono arrivate al gran, ma per una di loro l’epilogo sarà. Quello di questa edizione è stato un viaggio tra i sentimenti più burrascoso che mai, che ha riservato colpi di scena, emozioni e sorprese dietro ad ogni angolo. Chi ha seguito sinora l’evoluzione delle coppie ...

