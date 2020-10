Temptation Island, un mese dopo: cosa è successo alle coppie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nell’ultimo appuntamento di Temptation Island, oltre agli ultimi confronti, va in onda uno speciale sulla situazione delle coppie un mese dopo la fine del reality. I protagonisti si ritrovano poche settimane dopo la loro decisione ai falò conclusivi. E c’è spazio anche per un clamoroso confronto a tre… Le coppie di Temptation Island un mese dopo Un mese dopo la fine della loro avventura, Alessia Marcuzzi ritrova le coppie che ha guidato con il suo racconto in questa edizione di Temptation Island. Ognuna di loro, a modo suo, si è fatta ricordare per qualche colpo di scena, qualche ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nell’ultimo appuntamento di, oltre agli ultimi confronti, va in onda uno speciale sulla situazione delleunla fine del reality. I protagonisti si ritrovano poche settimanela loro decisione ai falò conclusivi. E c’è spazio anche per un clamoroso confronto a tre… LediunUnla fine della loro avventura, Alessia Marcuzzi ritrova leche ha guidato con il suo racconto in questa edizione di. Ognuna di loro, a modo suo, si è fatta ricordare per qualche colpo di scena, qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island «Temptation Island»: ecco cosa succederà nell atto finale Vanity Fair Italia Temptation Island, un mese dopo: cosa è successo alle coppie

Nell’ultimo appuntamento di Temptation Island, oltre agli ultimi confronti, va in onda uno speciale sulla situazione delle coppie un mese dopo la fine del reality. I protagonisti si ritrovano poche ...

Temptation Island 8, ecco com’è finita tra Speranza e Alberto. Colpo di scena un mese dopo (video)

Fidanzati da 16 anni, Speranza e Alberto sono davanti ad un bivio. Nell’ultima puntata di Temptation Island 8 è andato in onda il secondo tempo del falò di confronto finale. Abbiamo lasciato la coppia ...

