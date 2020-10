Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: NADJA perde il bambino! (Di martedì 20 ottobre 2020) Per realizzare il suo sogno di un futuro all’insegna del lusso e della sicurezza ha puntato tutto su una carta, ma ora quella carta verrà a mancare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida NADJA Holler (Anna Lena Class) si troverà infatti ad affrontare una situazione tanto temuta quanto inaspettata: la perdita di quel bambino che le aveva permesso di diventare una Saalfeld. E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche: Uomini e donne oggi, 20 ottobre: MARIA impone una nuova regolaTempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: NADJA sposa Tim e resta incinta di ... Leggi su tvsoap (Di martedì 20 ottobre 2020) Per realizzare il suo sogno di un futuro all’insegna del lusso e della sicurezza ha puntato tutto su una carta, ma ora quella carta verrà a mancare! Nelle prossimedid’amore la perfidaHoller (Anna Lena Class) si troverà infatti ad affrontare una situazione tanto temuta quanto inaspettata: la perdita di quel bambino che le aveva permesso di diventare una Saalfeld. E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!Leggi anche: Uomini e donne oggi, 20 ottobre: MARIA impone una nuova regolad’amore,sposa Tim e resta incinta di ...

Anna26685097 : @goldensIumbers_ forse non ero io a sottovalutarli...è che proprio non sono in grado di andare oltre certi schemi..… -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore ??? Appesi alla luna, The Zen Circus, testo e accordi (Nuove canzoni) Bellacanzone