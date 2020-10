Tare | “Rinnovo Inzaghi? C’è stima tra lui e Lotito | al momento opportuno ne parleranno”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 ottobre 2020) Poco prima della sfida contro il Borussia Dortmund, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo della Lazio, Igli. “Non siamo ancora al completo. Ieri abbiamo fatto allenamento in 11 giocatori, la preparazione della partita non è stata ottimale. Abbiamo infortuni, ma chi scenderà in campo sa bene che è un onore giocare in questa competizione. Dobbiamo cercare di fare risultato stasera”. Cosa è successo dopo il lockdown? “Ci sono tante cose che sono successe, forse anche la responsabilità di essere favoriti, abbiamo avuto tanti infortunati che è una cosa molto strana vedere 7/8 giocatori fuori nello stesso. Abbiamo avuto anche problemi con l’indice economico che ci ha danneggiato tantissimo, non siamo riusciti ad avere la rosa al completo se non le ultime ...