Tare: «Inzaghi storia della Lazio. Rinnovo? Al momento opportuno» (Di martedì 20 ottobre 2020) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima del match di Champions League contro il Borussia Dortmund Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Borussia Dortmund. CONDIZIONE della Lazio – «Non siamo ancora al completo. Ieri abbiamo fatto allenamento in undici giocatori, la preparazione della partita non è stata ottimale. Abbiamo infortuni, ma chi scenderà in campo sa bene che è un onore giocare in questa competizione. Dobbiamo cercare di fare risultato stasera». LOCKDOWN – «Ci sono tante cose che sono successe, forse anche la responsabilità di essere favoriti, ...

