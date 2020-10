Tamponi nel palazzo | condomini preoccupati da “persone potenzialmente infette”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo che la Regione Campania, per ovviare alle carenze del sistema sanitario regionale, ha stabilito che iper accertare la positività al coronavirus potevano essere effettuati dai laboratori privati, è sorto immediatamente il problema della gestione di personepositive. Sono in molti, infatti, a preferire i laboratori privati, dal momento che quest’ultimi garantiscono una risposta entro le 48 ore pagando una cifra che va dai 70 agli 80€. Non c’è da stupirsi, quindi, che diverse persone si siano rivolte alle strutture private. Nonostante gli stessi laboratori abbiano iniziato ad attrezzarsi per gestire in massima sicurezza il flusso di persone, non sono mancati casi in cui i cittadini che abitano nelle zone immediatamente adiacenti al laboratorio hanno sollevato le ...