Tamponare | spillover | droplet | le parole Covid entrano nel vocabolario

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lo chiamiamo il Covid, al maschile, ma poteva essere femmina. «La -d finale indica disease in inglese, che significa malattia, quindi femminile in italiano, nell’uso si è invece imposto il maschile di virus, anche se il coronavirus non è la malattia». È Maurizio Trifone, linguista e lessicografo italiano fra gli autori dell’aggiornamento annuale del vocabolario Devoto-Oli, a raccontare il lavoro che anche i linguisti hanno dovuto affrontare nei mesi della pandemia.