"Svecchiare la popolazione italiana con i clandestini?". La tesi di De Masi scatena Salvini: volano parole grosse (Di martedì 20 ottobre 2020) Contro il sociologo grillino Domenico De Masi si schiera Matteo Salvini. Il punto è che in una ricerca per il M5s, De Masi ha messo nero su bianco quanto segue. Una sorta di appello: "Svecchiare la popolazione italiana accogliendo stranieri giovani e giovanissimi e avviando una seria politica di formazione e integrazione". E ancora: "Gli immigrati entreranno sempre più nelle case degli italiani come sostegno irrinunciabile per l'accudimento dei bambini e degli anziani". tesi dalle quali ovviamente il leader della Lega dissente. E così, Salvini rilancia sui social le parole di De Masi e le commenta: "Complimenti ai 5 Stelle. Oltre alla decrescita felice adesso propongono lo svecchiamento della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Contro il sociologo grillino Domenico Desi schiera Matteo. Il punto è che in una ricerca per il M5s, Deha messo nero su bianco quanto segue. Una sorta di appello: "laaccogliendo stranieri giovani e giovanissimi e avviando una seria politica di formazione e integrazione". E ancora: "Gli immigrati entreranno sempre più nelle case degli italiani come sostegno irrinunciabile per l'accudimento dei bambini e degli anziani".dalle quali ovviamente il leader della Lega dissente. E così,rilancia sui social ledi Dee le commenta: "Complimenti ai 5 Stelle. Oltre alla decrescita felice adesso propongono lo svecchiamento della ...

