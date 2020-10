Suburra 3 | il ritorno del boss Manfredi Anacleti | parla Adamo Dionisi

acstilcolina : Okay, forse ho deciso. Oltre Gomorra, Euphoria e Suburra, posso vedere The Politician. Successivamente mi concentro… -

Ultime Notizie dalla rete : Suburra ritorno

Yeslife

«Non esageriamo (ride, ndr)». Il suo è un ritorno atteso come la vittoria in un derby. E lui non fa niente per placare gli entusiasmi. Nella terza stagione di Suburra tornerà a interpretare Manfredi ...«Non esageriamo (ride, ndr)». Il suo è un ritorno atteso come la vittoria in un derby. E lui non fa niente per placare gli entusiasmi. Nella terza stagione di Suburra tornerà a interpretare Manfredi ...