Streaming Hesagol Dinamo Kiev – Juventus Diretta Live Tv Gratis dove vedere No Rojadirecta Sky o Dzan

Leggi su aciclico

(Di martedì 20 ottobre 2020) Agli inizi in salita, a casa Dybala, non sono una rarità: un anno fa, dopo aver racimolato appena un quarto d ora in campo dopo tre gare di campionato, il fratello Gustavo manifestava il malcontento con lui tweet – «Al violino manca una corda perché suoni bene» -, chiaro riferimento alle due panchine di Paulo e al fatto che alladi Maurizio Sarri mancasse un elemento per esprimersi nel migliore dei modi. Allora c era di mezzo una cessione (ballavano Manchester United, Paris Saint-Germain, Inter) non andata in porto per la ferrea volontà del giocatore di restare in bianconero. Dodici mesi dopo però – e senza un trasferimento su cui recriminare – la situazione pare identica, se non peggiorata perché la Joya non ha accumulato neppure quella manciata di minuti messa insieme contro il Napoli. Dopo ...