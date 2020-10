Storia di Fortuna, la principessa finita nel mondo sbagliato (Di martedì 20 ottobre 2020) Si chiama Nancy, oppure Fortuna. A seconda che prevalga la realtà o la fantasia. È la bambina senza giocattoli protagonista dell’ultimo film di Nicolangelo Gelormini, ispirato a un fatto vero – la vicenda di abusi e violenze che investi il Parco Verde di Caivano, nel 2014. Non è un’inchiesta, non è uno spaccato realista. Il film, in concorso alla 15esima Festa del Cinema di Roma e prodotto da Davide Azzolini, non vuole consegnare a noi, impacchettata, la verità di quanto accaduto. Piuttosto, ridare una Storia e un po’ di attenzione alla protagonista, uccisa a sei anni scaraventata dall’ottavo piano. “Fortuna”, questo il titolo, compie allora un’impresa: introduce con garbo e delicatezza lo spettatore in un mondo mostruoso. Usa ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 ottobre 2020) Si chiama Nancy, oppure. A seconda che prevalga la realtà o la fantasia. È la bambina senza giocattoli protagonista dell’ultimo film di Nicolangelo Gelormini, ispirato a un fatto vero – la vicenda di abusi e violenze che investi il Parco Verde di Caivano, nel 2014. Non è un’inchiesta, non è uno spaccato realista. Il film, in concorso alla 15esima Festa del Cinema di Roma e prodotto da Davide Azzolini, non vuole consegnare a noi, impacchettata, la verità di quanto accaduto. Piuttosto, ridare unae un po’ di attenzione alla protagonista, uccisa a sei anni scaraventata dall’ottavo piano. “”, questo il titolo, compie allora un’impresa: introduce con garbo e delicatezza lo spettatore in unmostruoso. Usa ...

