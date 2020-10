Stop al concorso straordinario | sarà una bomba epidemiologica La protesta dei precari della scuola

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) C'è grande preoccupazione mista a frustrazione tra i docentiin vista della cui prima prova è prevista per il 22 ottobre. "Chiediamo il rinvio dela tempi migliori al fine di arginare i danni di quello che si configura a tutti gli effetti come unadi cui qualcuno prima o poi dovrà rendere conto alle famiglie e agli studenti dai quali torneremo in classe il giorno successivo a fare lezione", si legge su un post del gruppo Facebook "nodurante Covid" con oltre 3.500 iscritti. Il lungo messaggio è stato postato da numerosi utenti che chiedono il rinvio del. Ecco il testo del post. "Apprendiamo con ...