Stefano De Martino | nuova vita nuovo look Cambia tutto | eccolo oggi | “Vi piaccio così?”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ormai è davvero finita. Nonostante la loro storia abbia vissuto spesso alti e bassi, in questo caso pare proprio che Belen Rodriguez eDeabbiano preso una decisione senza ritorno. Mentre l’ex ballerino di Amici continua a condurre il suo avvincente quotidiano da tombeur de femme, l’icona di bellezza argentina si è gettata a capofitto tra le braccia del bell’Antonio Spinalbese. Chissà cosa pensa la promessa danzante della conduzione televisiva quando s’imbatte nelle romantiche storie Instagram dell’ex moglie. La liaison nata quest’estate con il baldo hairstylist sembra farsi sempre più seria e, a quanto pare, anche il piccolo Santiago avrebbe già conosciuto Antonio. Bisogna dire che tutti gli uomini di Belen Rodriguez si somigliano in modo imbarazzante. Forse ...

FedericaAtripa2 : @kmvttr stefano di martino ! - NonFratello : RT @NonFratello: Stefano de Martino senza barba sembra la bella copia di Tommaso Zorzi @StefanoDeMart13 #gfvip #noneladurso - NonFratello : Stefano de Martino senza barba sembra la bella copia di Tommaso Zorzi @StefanoDeMart13 #gfvip #noneladurso - 92monny30 : Chissà perché il primo Stefano che mi è venuto in mente è De Martino ?? mh interessante #GFVIP - monchjld : @kmvttr maro troppi Ciro Immobile, Stefano de Martino, Gabriele Esposito, Lorella Boccia, Pio Luigi Piscicelli, Irma Testa -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Un discorso che fa subito pensare alla sua storia con Stefano De Martino. I fan avrebbero tanto voluto vederli di nuovo insieme, ma questo ritorno di fiamma non è mai avvenuto. La cantante e il ...Qualche ora fa, Stefano De Martino ha condiviso una foto ed ha mostrato un drastico cambio look: così non l'abbiamo mai visto prima d'ora.