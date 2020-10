Stefano De Martino | cambio look choc | irriconoscibile coi baffi – Foto

Leggi su chedonna

(Di martedì 20 ottobre 2020)De, clamoroso: il conduttorecon i bassi. I fans sottoradicale perDeche ha deciso di voltare totalmente pagina cambiando la propria immagine. Via i capelli ricci come quelle che vedete qui in alto e la barba incolata che sfoggiava da diverso tempo … L'articoloDecoiè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it