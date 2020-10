Ssc Napoli, ufficiale: “Anche l’ultimo tampone è negativo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Napoli, ufficiale l’esito dell’ultimo tampone Attraverso il proprio account Twitter ufficiale, il Napoli ha reso pubblico l’esito dell’ultimo tampone da analizzare. Ecco quanto riportato: “L’ultimo … L'articolo Ssc Napoli, ufficiale: “Anche l’ultimo tampone è negativo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 ottobre 2020)l’esito dell’ultimoAttraverso il proprio account Twitter, ilha reso pubblico l’esito dell’ultimoda analizzare. Ecco quanto riportato: “L’ultimo … L'articolo Ssc: “Anche l’ultimoè negativo” proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | Centro Medico BECA-Medical sarà partner della SSC Napoli per la stagione 2020-2021 ?? - sscnapoli : ?? | Progetto SSC Napoli Charity. Via all’asta che mette in palio la maglia di Manolas indossata durante Napoli-Geno… - sscnapoli : La SSC Napoli è vicina a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del caro papà. - ilnapolionline : UFFICIALE SSC NAPOLI - Anche l'ultimo tampone è negativo - - sscalcionapoli1 : SSC Napoli comunica: 'Anche l'ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19' #ForzaNapoliSempre -