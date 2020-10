Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: assenze pesantissima per la Juventus (Di martedì 20 ottobre 2020) Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 ottobre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 MILINKOVIC SAVIC Vanja (Torino): per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e avvicinandosi al terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CHIESA Federico (Juventus): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. c) DIRIGENTI AMMENDA DI ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020)A – Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 ottobre 2020, ha assunto lequi di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 MILINKOVIC SAVIC Vanja (Torino): per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e avvicinandosi al terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CHIESA Federico (): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. c) DIRIGENTI AMMENDA DI ...

