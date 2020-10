Speranza vuole fermare il fitness | a rischio un settore da 10 miliardi

Leggi su ilparagone

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il mondo dello sport alza la voce contro il governo Conte, convinto di star pagando un prezzo altissimo e, sostanzialmente, ingiusto. E con la spiacevole sensazione addosso che il peggio debba ancora venire. Il nodo palestre e piscine, in questo senso, è emblematico della schizofrenia di un esecutivo dal quale è possibile aspettarsi tutto e il contrario di tutto. Il ministro per la Salute Robertoe il Comitato tecnico-scientifico volevano la chiusura, il titolare dello Sport Vincenzo Spadafora e le Regioni erano invece favorevoli al prosieguo delle attività. Alla fine, il compromesso: una settimana di tempo per adeguarsi alle normative anti-Covid, pena la stop forzato. Finita qui? Chissà. Di questi tempi le certezze sono poche, praticamente nulla, e i colpi di scena nascosti dietro ogni Dpcm. Spadafora continua a sostenere che ...