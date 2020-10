Spari alle porte di Roma | ucciso un uomo | ferito gravemente un altro

(Di martedì 20 ottobre 2020)nella tarda serata di oggi in un’azienda di Formello,di, dove i soccorsi hanno trovato unmorto e un. E’ successo all’interno degli uffici di una ditta ubicata nella zona industriale di Formello. Sul posto anche i carabinieri. Sembrerebbe che uno dei due abbia esploso dei colpi verso l’e poi si sia sparato mirando alla testa. Al momento non si conoscono i motivi del gesto né chi siano le persone coinvolte nella tragedia. su Il Corriere della Città.

Giallo a Formello, alle porte di Roma ... cosa possa aver scatenato la furia omicida del dipendente che si è poi sparato. Forse un gesto premeditato visto che si era presentato in azienda ...Notte di follia in piazza del Monte, arrestato un 43enne campano. All’origine della sparatoria un banale diverbio in strada ...