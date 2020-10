Spadafora spaventa il mondo del calcio | ' Non so se finirà il campionato'

(Di martedì 20 ottobre 2020) Le dichiarazioni rilasciate dal ministro al programma tv 'L'aria che tira' su La7 sono riportate dalla Gazzetta dello Sport. 'Se ilce la può fare? Sì, ma se si arrivi fino in fondo non lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora spaventa

Blitz quotidiano

Il campionato di calcio torna in bilico dopo le dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora: “Non so se finirà…”. Il coronavirus dilaga nel nostro Paese ed il campionato di calcio torna in bilico ...I titolari dei centri fitness infuriati e preoccupati: «Abbiamo investito capitali in sicurezza, si punisca solo chi non si è adeguato ai protocolli» ...