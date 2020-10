Spadafora: 'La Serie A? Non so se finirà. La Lega prepari piano B' (Di martedì 20 ottobre 2020) Il ministro Vincenzo Spadafora continua a difendere lo sport e prepara nuove mosse: "Venerdì pubblicheremo un protocollo attuativo più rigido per palestre e piscine che prevede maggiore distanziamento ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 ottobre 2020) Il ministro Vincenzocontinua a difendere lo sport e prepara nuove mosse: "Venerdì pubblicheremo un protocollo attuativo più rigido per palestre e piscine che prevede maggiore distanziamento ...

DiMarzio : E su #CristianoRonaldo: 'Ha violato il protocollo, questi campioni si sentono al di sopra di tutto' #SerieA, parla… - zazoomblog : Spadafora: La Serie A? Non so se finirà. La Lega prepari piano B - #Spadafora: #Serie #finirà. - fattoquotidiano : Calcio, Spadafora: “Campionato serie A? Non so se si arriverà fino in fondo. Protocollo funziona ma qualcuno non lo… - KB_Lakers24_ : Del resto l'evoluzione della pandemia è incerrta e il freddo non aiuta. Ecco cosa ha detto il ministro dello sport - globalistIT : -