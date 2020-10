Spadafora: “De Luca su Juve-Napoli? Pensi alla Campania, ha fallito”. Zingaretti: “E il ministro pensi allo sport, non dia pagelle” (Di martedì 20 ottobre 2020) Da una partita di calcio allo scontro tra un ministro del governo e il leader della seconda forza di maggioranza. Ospite de l’Aria Che Tira su La7, a Vincenzo Spadafora è stato chiesto di commentare le ultime uscite del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, su Juventus-Napoli: “Inviterei De Luca ad occuparsi più della situazione sanitaria della sua regione”, ha detto il ministro dello sport. “Se De Luca ha fallito? Direi proprio di sì”, ha aggiunto. Poche ore dopo è arrivata la replica del segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “Spadafora pensi allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Da una partita di calcioscontro tra undel governo e il leader della seconda forza di maggioranza. Ospite de l’Aria Che Tira su La7, a Vincenzoè stato chiesto di commentare le ultime uscite del governatore della, Vincenzo De, suntus-: “Inviterei Dead occuparsi più della situazione sanitaria della sua regione”, ha detto ildello. “Se Deha fallito? Direi proprio di sì”, ha aggiunto. Poche ore dopo è arrivata la replica del segretario del Pd, Nicola: “...

MPenikas : FQ: Spadafora: “De Luca su Juve-Napoli? Pensi alla Campania, ha fallito”. Zingaretti: “E il ministro pensi allo sp… - StefanoMaffiol7 : Spadafora: “Inviterei De Luca ad occuparsi del sistema sanitario, non del Napoli” - vivranda : Zingaretti che si sveglia dal nulla in cui ha sempre galleggiato e attacca spadafora per difendere de luca - Pippoevai : RT @SportInsider: Poltronismo senza limiti. Continua, imperterrito, Spadafora a occupare poltrone con persone del suo staff. È la volta di… - Pall_Gonfiato : #Spadafora attacca #DeLuca: 'Pensi al sistema sanitario campano' -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “De Omofobia: Spadafora, 'dovere di intervenire con buona legge' Affaritaliani.it