Space Weather | il Sole minuto per minuto | Swelto rivela tutti i dettagli delle condizioni “meteo” intorno al nostro pianeta

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il nuovo ciclo solare – il venticinquesimo – è già iniziato, raggiungerà l’apice di attività attorno al luglio 2025, e la comunità dei fisici solari è pronta a registrarne in modo puntuale le intemperanze, se non addirittura a prevederle. Agli strumenti già esistenti se ne è aggiunto da poco uno interamente “made in Italy” – anzi, “made in Inaf”: lo hanno realizzato all’Osservatorio astrofisico dell’Inaf di Torino, si chiama Swelto (acronimo, appunto, diLab in Turin Observatory) ed è un sito già accessibile a chiunque all’indirizzo swelto.oato.inaf.it. Mostra lo stato in tempo reale dell’atmosfera della nostra stella, la velocità del vento solare, la situazione dello ...