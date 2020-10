Spaccio a Sassuolo | 19 ordini di arresto Stimato un giro d' affari da 5 milioni

TgrRai : #droga. smantellata maxi rete di spaccio. 19 in carcere nella operazione condotta dai @_Carabinieri_ a Sassuolo,… - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Droga, maxi rete di spaccio tra Sassuolo, Modena e Carpi, 19 arresti - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Droga, maxi rete di spaccio tra Sassuolo, Modena e Carpi, 19 arresti - quotidianodirg : Droga, maxi rete di spaccio tra Sassuolo, Modena e Carpi, 19 arresti - princigallomich : Maxi rete di spaccio tra Sassuolo, Modena e Carpi, 19 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio Sassuolo

ModenaToday

Modena, 20 ottobre 2020 - Ancora un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga sgominata dai carabinieri. Sono scattate oggi all’alba ben 19 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei c ...Scattato nelle prime ore del mattino, il blitz ha permesso di rintracciare e arrestare 19 uomini, tutti di origine magrebina otto dei quali irregolari nel territorio nazionale. Per uno di questi, oltr ...