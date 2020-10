Spaccio a Ostia: minacce a Brumotti, coi carabinieri nel feudo del clan Spada (Di martedì 20 ottobre 2020) commenta Vittorio Brumotti continua la sua battaglia per liberare le piazze italiane dallo Spaccio di droga. Questa volta l'inviato di 'Striscia la Notizia' arriva in sella alla sua bici a Ostia , sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) commenta Vittoriocontinua la sua battaglia per liberare le piazze italiane dallodi droga. Questa volta l'inviato di 'Striscia la Notizia' arriva in sella alla sua bici a, sul ...

Striscia : 'Qui comandano i clan Spada e Fasciani, interi palazzi sono stati trasformati in piazze di spaccio'. @brumottistar… - LaTiger1 : RT @chierici1950: Uno specchio del Paese? Cittadini di Ostia che per debellare lo spaccio di droga chiamano Brumotti e Striscia la notizia… - PetroneIvan : RT @chierici1950: Uno specchio del Paese? Cittadini di Ostia che per debellare lo spaccio di droga chiamano Brumotti e Striscia la notizia… - hampelotto2 : RT @chierici1950: Uno specchio del Paese? Cittadini di Ostia che per debellare lo spaccio di droga chiamano Brumotti e Striscia la notizia… - kalyaMail : RT @chierici1950: Uno specchio del Paese? Cittadini di Ostia che per debellare lo spaccio di droga chiamano Brumotti e Striscia la notizia… -