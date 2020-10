Sostenibilità | fare di più con molto meno

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 ottobre 2020) Molte le novità in campo a proposito di grandi aziende che puntano ad allinearsi alle opzioni green delle politiche Ue, declinando il paradigma della sostenibilità, una scelta strategica prioritaria della Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen sin dai tempi del suo insediamento, vale a dire alcuni mesi prima della diffusione della emergenza pandemica. Va senza dire che il Covid 19 ha dato un ulteriore impulso a questo orientamento, in quanto il Recovery Fund e il Next Generation Plan vedono come asse portante la “transizione energetica globale” quale presupposto per contenere le emissioni climalteranti, obiettivo fondamentale per la tutela dell’ambiente sul pianeta. GRANDI PLAYER E così grandi player come Eni, Enel e FCA si avviano a convertire la rotta delle loro attività industriali per volgere verso la nuova frontiera ...