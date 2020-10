“Sono una madre orribile”. Maria Teresa Ruta al GF Vip: tutto il dolore della figlia Guenda (Di martedì 20 ottobre 2020) Tra i tanti momenti forti al GF Vip anche il faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Nell’undicesima puntata del reality, in diretta, mamma e figlia hanno rivelato al pubblico di Canale 5 che il loro rapporto non è stato sempre idilliaco come oggi, all’interno della Casa. E così, dopo aver chiamato la Ruta in confessionale, Alfonso Signorini ha mostrato lo sfogo di Guenda. “Oggi il nostro rapporto è riconciliato, ma non è stato sempre rose e fiori – spiega la figlia di Maria Teresa e Amedeo Goria – Ho avuto un’infanzia tosta perché dovevo studiare ed essere la prima della classe, tra studio e danza. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Tra i tanti momenti forti al GF Vip anche il faccia a faccia traGoria. Nell’undicesima puntata del reality, in diretta, mamma ehanno rivelato al pubblico di Canale 5 che il loro rapporto non è stato sempre idilliaco come oggi, all’internoCasa. E così, dopo aver chiamato lain confessionale, Alfonso Signorini ha mostrato lo sfogo di. “Oggi il nostro rapporto è riconciliato, ma non è stato sempre rose e fiori – spiega ladie Amedeo Goria – Ho avuto un’infanzia tosta perché dovevo studiare ed essere la primaclasse, tra studio e danza. ...

