Sondaggi TGla7 | chi vota 5 Stelle vuole Conte capo politico

I Sondaggi SWG che Mentana ha presentato ieri a TGla7 oltre alle intenzioni di voto hanno scandagliato un altro nodo della vita politica. Chi vorrebbero come capo politico gli elettori del M5S? Chi vota ora il movimento vedrebbe bene il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla guida dei pentastellati, mentre chi lo ha votato in passato preferirebbe Di Battista: Per quanto riguarda le intenzioni di voto i Sondaggi politici di TGla7 mostrano una situazione abbastanza cristallizzata; Lega e Partito Democratico rimangono sostanzialmente nelle posizioni della scorsa settimana, mentre sia Fratelli D'Italia che il Movimento 5 Stelle cedono 0,3 punti percentuali: La candidatura di Calenda a sindaco di Roma non ha ...

I sondaggi SWG che ieri Mentana ha presentatoa TgLa7 oltre alle intenzioni di voto hanno scandagliato un altro nodo della vita politica. Chi vorrebbero come capo politico gli elettori del M5S?

I sondaggi premiano Forza Italia. E il centrodestra vola al 47,2%

Gli ultimi sondaggi premiano Silvio Berlusconi: Forza Italia guadagna ancora consensi e si attesta sopra il 6%. Centrodestra supera le forze di maggioranza.

Gli ultimi sondaggi premiano Silvio Berlusconi: Forza Italia guadagna ancora consensi e si attesta sopra il 6%. Centrodestra supera le forze di maggioranza.