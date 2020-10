Sondaggi politici oggi 20 ottobre | Conte | Di Battista o Fico nuovo leader del M5S?

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ilsta vivendo un'importante crisi d'identità politica: a sottolinearlo sono gli ultimie d'opinione dell'istituto SWG per il Tg di La7. È stato chiesto a elettori ed ex-elettori del Movimento chi vorrebbero comepolitico sia con l'ipotesisia senza l'ipotesi: il risultato è abbastanza contraddittorio. Se ...

neXtquotidiano : #Sondaggi TGla7: chi vota 5 Stelle vuole Conte capo politico - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 20 ottobre 2020: per gli elettori M5S Conte dovrebbe essere il nuovo leader -… - giacomo_to : Sondaggi politici Tecnè: recupera il Pd, perde consensi il M5S - Today_it : Conte leader del M5s? Preferito anche a Di Maio e Di Battista - morrissey700 : #rotolidistampaigienica annate affanculo! Pagliacci ?? venduti. -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Il nome più gettonato come frontman del M5S è quello di Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo economico, ex consigliere regionale, politico milanese sempre ... a Milano, perché i sondaggi non ...La SWG ha organizzato sondaggi d’opinione e politici sul possibile nuovo capo politico del M5S, intanto calano sia Lega che FdI.