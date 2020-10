Sondaggi elettorali Tecnè: cresce il Pd, calo Movimento 5 Stelle (Di martedì 20 ottobre 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: cresce il Pd, calo Movimento 5 Stelle Per l’81,2% degli italiani l’Italia si è fatta trovare impreparata di fronte alla crescita dei contagi di questi ultimi giorni. E’ quanto emerge dai Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Sotto accusa vengono messe anche le informazioni inerenti alle procedure da adottare in caso di contatto con un positivo. Per il 62,8% sono insufficienti e confuse. Bollino verde invece per le ultime misure prese dal governo per contenere la seconda ondata (obbligo mascherine all’aperto, chiusura bar e ristoranti alle 24, divieto di consumare cibi all’aperto dopo le 21 e stop agli sport amatoriali di contatto). Il 56,8% le ritiene ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020)Tecnè:il Pd,Per l’81,2% degli italiani l’Italia si è fatta trovare impreparata di fronte alla crescita dei contagi di questi ultimi giorni. E’ quanto emerge daiTecnè per l’Agenzia Dire. Sotto accusa vengono messe anche le informazioni inerenti alle procedure da adottare in caso di contatto con un positivo. Per il 62,8% sono insufficienti e confuse. Bollino verde invece per le ultime misure prese dal governo per contenere la seconda ondata (obbligo mascherine all’aperto, chiusura bar e ristoranti alle 24, divieto di consumare cibi all’aperto dopo le 21 e stop agli sport amatoriali di contatto). Il 56,8% le ritiene ...

