Signorini e l'incredibile spoiler su Zelletta al GfVip. Ecco cosa c'è dietro (Di martedì 20 ottobre 2020) Al GfVip 5, incredibile spoiler di Alfonso Signorini su Andrea Zelletta a eliminazione non avvenuta: “Nei prossimi giorni parleremo di te” e il settimanale “DiPiùTV” pubblica un'intervista ad Alice Fabbrica: “Ci ha provato con me fino ad agosto. L'ho dovuto bloccare. Credo che volesse tradire Natalia con me”. Nel corso dell'undicesima puntata del reality show di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini non aveva ancora comunicato il nome dell'eliminato tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi quando ha detto: “Andrea ha una storia interessante, nei prossimi giorni parleremo di una cosa pubblicata dal settimanale DiPiùTV”. Dunque, clamoroso spoiler in diretta: era ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Al5,di Alfonsosu Andreaa eliminazione non avvenuta: “Nei prossimi giorni parleremo di te” e il settimanale “DiPiùTV” pubblica un'intervista ad Alice Fabbrica: “Ci ha provato con me fino ad agosto. L'ho dovuto bloccare. Credo che volesse tradire Natalia con me”. Nel corso dell'undicesima puntata del reality show di Canale 5, il conduttore Alfonsonon aveva ancora comunicato il nome dell'eliminato tra Andreae Matilde Brandi quando ha detto: “Andrea ha una storia interessante, nei prossimi giorni parleremo di unapubblicata dal settimanale DiPiùTV”. Dunque, clamorosoin diretta: era ...

