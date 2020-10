“Si masturbava durante una riunione su Zoom”: noto giornalista sospeso (Di martedì 20 ottobre 2020) Jeffrey Toobin, prestigiosa firma del New Yorker, è stato sospeso dall’incarico. Il giornalista era stato sorpreso a masturbarsi durante una riunione su Zoom. La gaffe involontaria gli è costata il posto. Jeffrey Toobin, lo scorso 3 ottobre, non è riuscito a trattenersi e, mentre era in riunione con i colleghi del New Yorker e quelli … L'articolo “Si masturbava durante una riunione su Zoom”: noto giornalista sospeso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Jeffrey Toobin, prestigiosa firma del New Yorker, è statodall’incarico. Ilera stato sorpreso a masturbarsiunasu Zoom. La gaffe involontaria gli è costata il posto. Jeffrey Toobin, lo scorso 3 ottobre, non è riuscito a trattenersi e, mentre era incon i colleghi del New Yorker e quelli … L'articolo “Siunasu Zoom”:proviene da www.meteoweek.com.

SkullFaceLeon : RT @LiveSicilia: “Si masturbava in riunione su Zoom”, giornalista nei guai - RiccardoSussi : RT @Affaritaliani: Sospeso giornalista del New Yorker, si masturbava durante una diretta su Zoom - MassimoChiaram7 : RT @Affaritaliani: Sospeso giornalista del New Yorker, si masturbava durante una diretta su Zoom - Affaritaliani : Sospeso giornalista del New Yorker, si masturbava durante una diretta su Zoom - Affaritaliani : Giornalista del New Yorker si masturba su Zoom, sospeso -

Ultime Notizie dalla rete : “Si masturbava Elezioni Usa 2020, Biden il «sopravvissuto»: così è rinato dopo tragedie umane e cadute in politica Corriere della Sera