Sì del Governo al coprifuoco in Lombardia: tutti i dettagli (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Governo ha accettato di buon grado la richiesta fatta dal governatore Fontana e dai sindaci dei capoluoghi. La conferma è arrivata dopo un confronto telefonico con il ministro per gli affari regionali Boccia. Sembrava fosse stato scongiurato, ma alla fine ce ne sarà un gran bisogno nei prossimi giorni. Stiamo parlando del coprifuoco che … L'articolo Sì del Governo al coprifuoco in Lombardia: tutti i dettagli proviene da www.meteoweek.com.

riotta : Difficile ricordare giornalismo così mansueto come con l'attuale governo. I leoncini da tastiera del populismo che… - matteosalvinimi : Palestre e piscine, sport all’aria aperta, teatri, musica e spettacolo. Per il governo sono questi i “nemici del po… - CandianiStefano : #Conte pretende pure di impedire la riunione del #Parlamento, tenedo #confinati a #distanza i #parlametari (eletti)… - donatone59 : @nabu65 @whenredisblack @borghi_claudio Lavora in reparto Covid? Uno dei tanti 'DPCM di questo governo, dove il suo… - OmbraDuca : RT @Piero351516325: @OmbraDuca Tutti i media sono impegnati a parlare male del governo!! -