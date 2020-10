Shade positivo al coronavirus: “Sono stato male, non riuscivo a respirare” (Di martedì 20 ottobre 2020) Shade ha scoperto di essere positivo al coronavirus e ad annunciarlo egli stesso sul suo profilo social ufficiale. “Il coronavirus colpisce il top”, affermò Valentino Rossi riferendosi alla sua positività al covid e a quella di Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovic (ormai negativizzato) e Cristiano Ronaldo. Non solo però i big del mondo dello sport, ma … L'articolo Shade positivo al coronavirus: “Sono stato male, non riuscivo a respirare” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 ottobre 2020)ha scoperto di essereale ad annunciarlo egli stesso sul suo profilo social ufficiale. “Ilcolpisce il top”, affermò Valentino Rossi riferendosi alla sua positività al covid e a quella di Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimovic (ormai negativizzato) e Cristiano Ronaldo. Non solo però i big del mondo dello sport, ma … L'articoloal: “Sono, nona respirare” proviene da Inews.it.

