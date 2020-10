Sesso e Coronavirus: “Purtroppo ma necessario indossare la mascherina” (Di martedì 20 ottobre 2020) I nostri contatti ci segnalano un’infografica che sta circolando sui social, con la conseguente ilarità nei commenti e nelle considerazioni. Il tema è quello del Sesso ai tempi del Coronavirus. Tra le 4 voci elencate nell’infografica leggiamo due indicazioni: “Contatti il meno possibile ravvicinati” e “Purtroppo ma necessario indossare la mascherina”. I lettori ci chiedono se queste indicazioni siano state realmente trasmesse su Rai 2. 1 Attenzione all’igiene personale e del luogo 2 Ambiente il più possibile ampio e ventilato 3 Contatti il meno possibile ravvicinati 4 Purtroppo ma necessario indossare la mascherina Come notiamo dallo screenshot, l’infografica è stata mostrata durante una ... Leggi su bufale (Di martedì 20 ottobre 2020) I nostri contatti ci segnalano un’infografica che sta circolando sui social, con la conseguente ilarità nei commenti e nelle considerazioni. Il tema è quello delai tempi del. Tra le 4 voci elencate nell’infografica leggiamo due indicazioni: “Contatti il meno possibile ravvicinati” e “Purtroppo mala mascherina”. I lettori ci chiedono se queste indicazioni siano state realmente trasmesse su Rai 2. 1 Attenzione all’igiene personale e del luogo 2 Ambiente il più possibile ampio e ventilato 3 Contatti il meno possibile ravvicinati 4 Purtroppo mala mascherina Come notiamo dallo screenshot, l’infografica è stata mostrata durante una ...

