Servizio civile, nella manovra 400 milioni. “Mai così tanti fondi, ma non bastano ancora per i 67mila volontari necessari nel 2021” (Di martedì 20 ottobre 2020) Mai così tanti fondi per il Servizio civile. Con i 400 milioni di euro stanziati nella manovra le risorse destinate ai progetti arriveranno a 300 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022. Cifre che permetteranno di far accedere al programma circa 50mila volontari ogni anno. “Non possiamo che plaudire a questa notizia”, dice soddisfatto il presidente del Forum nazionale Servizio civile, Enrico Maria Borrelli, che lega questa decisione anche alla crisi sanitaria: “È stata proprio l’emergenza Covid a mettere in luce quanto il Servizio civile potesse essere strumento al Servizio dei bisogni delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Mai cosìper il. Con i 400di euro stanziatile risorse destinate ai progetti arriveranno a 300per il 2021 e altretper il 2022. Cifre che permetteranno di far accedere al programma circa 50milaogni anno. “Non possiamo che plaudire a questa notizia”, dice soddisfatto il presidente del Forum nazionale, Enrico Maria Borrelli, che lega questa decisione anche alla crisi sanitaria: “È stata proprio l’emergenza Covid a mettere in luce quanto ilpotesse essere strumento aldei bisogni delle ...

