Serie B, un giocatore della SPAL è positivo: nuovi tamponi per la squadra

Un nuovo caso di positività in Serie B, riguarda un giocatore della SPAL che però non ha preso parte alla trasferta di Empoli. Un giocatore della SPAL è risultato positivo al coronavirus. Lo ha ha annunciato il club ferrarese senza però rivelare l'identità del calciatore. La squadra, in vista della sfida di questa sera a Empoli, ha effettuato un nuovo giro di tamponi i cui risultati saranno noti nel pomeriggio.

LA NOTA DEL CLUB – «S.P.A.L. srl comunica che l'ultima Serie di controlli ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente ad un atleta del gruppo squadra non presente alla trasferta di Empoli».

