Serie B, Reggina-Cosenza: il ritorno del derby calabrese (Di martedì 20 ottobre 2020) Foto sfondo: Sport Strill E' alle porte la quarta giornata del campionato di Serie B. Il programma presenta diverse partite interessanti, ma tra tutte spicca il derby calabrese Reggina-Cosenza. Le due squadre si sono incrociate in varie circostanze nel corso della storia, l'ultima nella stagione 2001-2002. In casa della Reggina si sono svolti 46 incontri, 20 finiti con gli amaranto vittoriosi, 18 in parità e 8 con successo dei lupi. Come arriva la Reggina Per il tecnico degli amaranto Toscano questa partita rappresenta un appuntamento speciale. Non solo perchè è un derby, ma anche per via della sua militanza sia come giocatore che come allenatore tra le fila del Cosenza.

