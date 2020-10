Serie B LIVE: risultati e classifica dopo la 4ª giornata di campionato (Di martedì 20 ottobre 2020) Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. risultati 4ª giornata di campionato Ascoli-Reggiana 2-0 (pt 5′ Sabiri, 25′ Bajic) Chievo-Brescia 1-0 (pt 35′ Garritano) Cittadella-Pordenone 1-0 (pt 45′ Cassandro) Empoli-SPAL 0-1 (pt 34′ Salvatore Esposito) Frosinone-Virtus Entella 0-0 Vicenza-Salernitana 1-1 (pt 25′ Duric, 43′ Rigoni) Pisa-Monza 0-0 Reggina-Cosenza 0-0 Venezia-Pescara 1-0 (pt 45′ Aramu) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020)B, le ultime dai campi delle 20 squadre delcadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dallaB: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.4ªdiAscoli-Reggiana 2-0 (pt 5′ Sabiri, 25′ Bajic) Chievo-Brescia 1-0 (pt 35′ Garritano) Cittadella-Pordenone 1-0 (pt 45′ Cassandro) Empoli-SPAL 0-1 (pt 34′ Salvatore Esposito) Frosinone-Virtus Entella 0-0 Vicenza-Salernitana 1-1 (pt 25′ Duric, 43′ Rigoni) Pisa-Monza 0-0 Reggina-Cosenza 0-0 Venezia-Pescara 1-0 (pt 45′ Aramu) Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : KICK-OFF! Ci siamo, inizia #CrotoneJuve! Viviamola come sempre, tutti INSIEME! ?? FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! LIVE… - JuventusTV : #JuventusWomen, 0?-4? in casa della Pink Bari ?? La gara integrale qui ?? - juventusfc : FORZA RAGAZZE! ?? LIVE su @JuventusTV : - SPALtroc_FE : LIVE TB – Diretta Goal Serie B: Spal e ChievoVerona in vantaggio - cascinanotizie : Pisa-Monza: 0-0 secondo tempo LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE Serie A live, le partite della quarta giornata. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET LIVE TB - Diretta Goal Serie B: iniziati tutti i secondi tempi

20.30 Buonasera da Angelo Zarra e benvenuti al LIVE della 4^ giornata del campionato di Serie B. Saranno ben nove le gare che seguiremo stasera insieme.

Serie B LIVE: risultati e classifica dopo la 4ª giornata di campionato

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

20.30 Buonasera da Angelo Zarra e benvenuti al LIVE della 4^ giornata del campionato di Serie B. Saranno ben nove le gare che seguiremo stasera insieme.Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.