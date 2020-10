Serie B, i risultati della quarta giornata: Cittadella ed Empoli in testa. Pari nel derby tra Reggina e Cosenza (Di martedì 20 ottobre 2020) Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. Serie B, il programma della quarta giornata Empoli e Cittadella in testa dopo le prime quattro giornate. Le vittorie contro Spal e Pordenone hanno permesso alle due compagini di volare davanti a tutti. Si ferma la Reggiana in casa del Vicenza. Bene Ascoli (2-1 alla Reggiana), Chievo (1-0 al Brescia) e Venezia (4-0 al Pescara). Senza reti Reggina-Cosenza e Frosinone-Virtus Entella. Terzo pareggio per il Monza ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020)B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA –B, calendario,e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato.B, il programmae Cittaindopo le prime quattro giornate. Le vittorie contro Spal e Pordenone hanno permesso alle due compagini di volare davanti a tutti. Si ferma la Reggiana in casa del Vicenza. Bene Ascoli (2-1 alla Reggiana), Chievo (1-0 al Brescia) e Venezia (4-0 al Pescara). Senza retie Frosinone-Virtus Entella. Terzo pareggio per il Monza ...

Il Cittadella continua la sua marcia, batte il Pordenone e resta in testa alla classifica della serie B in compagnia ... Lecce-Cremonese. Risultati ASCOLI-REGGIANA 2-1 CHIEVO-BRESCIA 1-0 ...

Empoli e Cittadella in testa! Poker del Venezia, solo pari per il Monza

Un posto per due in testa alla Serie B. Lo condividono l'Empoli, che batte 2-1 la Spal grazie a Bajrami e Mancuso, e il sorprendente Cittadella che in casa vince sul Pordenone. Finisce in pari il derb ...

