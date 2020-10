Serie A, due gli squalificati dal giudice sportivo dopo la quarta giornata (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono due i giocatori appiedati dal giudice sportivo dopo la quarta giornata di Serie A. Una giornata di squalifica per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, e 10.000 euro di ammenda “per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e avvicinandosi al terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Un turno di squalifica anche a Federico Chiesa della Juventus, dopo l’espulsione rimediata nella gara di sabato sera contro il Crotone allo Scida. Fonte Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono due i giocatori appiedati dalladiA. Unadi squalifica per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, e 10.000 euro di ammenda “per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e avvicinandosi al terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Un turno di squalifica anche a Federico Chiesa della Juventus,l’espulsione rimediata nella gara di sabato sera contro il Crotone allo Scida. Fonte Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie due The Third Day, la recensione dei primi due episodi della serie tv con Jude Law Sky Tg24 Serie A, la decisione del giudice sportivo: squalificati due giocatori

I due giocatori saranno esclusi dal campionato di Serie A per un turno. Per il giocatore bianconero lo scotto da pagare è alto, dopo l’espulsione rimediata nella sfida di debutto con la maglia della ...

I due giocatori saranno esclusi dal campionato di Serie A per un turno. Per il giocatore bianconero lo scotto da pagare è alto, dopo l'espulsione rimediata nella sfida di debutto con la maglia della ...