Senza veli Huawei Mate 40 | prezzo | processore e fotocamera negli ultimi rumor

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) E’ praticamente tutto pronto per la presentazione in via ufficiale del40. La società cinese è infatti decisa ad alzare il sipario sul suo prossimo smartphone il 22 ottobre 2020, con soli due giorni a separarci da tutta la verità in merito. Come spesso accade per i device più attesi, è comunque possibile reperire in rete diverse anticipazioni sul dispositivo orientale, che vi abbiamo esposto prontamente sulle nostre pagine. Lo stesso sta accadendo nelle ultime ore, con il web letteralmente scatenato nel rilasciare a getto continuo informazioni sul40. In particolare, il protagonista principale di oggi è ilnascosto sotto la scocca, il Kirin 9000. Lo stesso per cui il noto leaker Ice Universe ha scovato su GeekBench diversi dettagli piuttosto ...