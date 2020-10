Selvaggia Lucarelli “smaschera” Federico Fashion Style? Ecco cosa ha pubblicato su Instagram

Leggi su trendit

(Di martedì 20 ottobre 2020)torna a bacchettare l’ormai notoin merito alla questione Covid-19. In queste ore, infatti, la giornalista ha condiviso nelle sueStories una foto diintento a lavorare. Un dettaglio, però, non è sfuggito all’occhio di. Dettaglio che ha voluto sottolineare con delle parole forti. L’hair stylist, infatti, non indossava correttamente la mascherina sul volto. Come sappiamo, questa dovrebbe coprire bocca e naso, aderendo perfettamente al setto nasale. Solo in questo modo, il presidio sanitario svolgerebbe correttamente la sua funzione. Ovvero quella di proteggere se stessi e ...