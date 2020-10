Seconda ondata, non basta chiedere lockdown. Ecco perché si rischia il collasso sociale (Di martedì 20 ottobre 2020) Non avrei scritto un articolo simile a marzo. Ma d’altronde, a marzo la situazione era radicalmente diversa. E non sto parlando del virus in sé, quanto del rapporto tra noi e il virus, tra gli italiani e il virus. Il Covid-19 ci era arrivato addosso all’improvviso. Quasi tutti gli italiani, dunque, hanno subito capito che si trattata di un’emergenza che nessuno poteva prevenire. Di conseguenza, hanno anche accettato le misure, drastiche e drammatiche, che il governo ha preso, fino alla chiusura totale. Non solo. Si è creata una sorta di solidarietà collettiva, unita a un nazionalismo nuovo, nato dalla crisi, che per molto tempo ha reso la chiusura quasi un valore. Gli italiani sono riusciti, con i loro canti, con la loro ironia, a trasformare un incubo in qualcosa di accettabile. Purtroppo, la situazione di oggi appare opposta. E, non, di nuovo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Non avrei scritto un articolo simile a marzo. Ma d’altronde, a marzo la situazione era radicalmente diversa. E non sto parlando del virus in sé, quanto del rapporto tra noi e il virus, tra gli italiani e il virus. Il Covid-19 ci era arrivato addosso all’improvviso. Quasi tutti gli italiani, dunque, hanno subito capito che si trattata di un’emergenza che nessuno poteva prevenire. Di conseguenza, hanno anche accettato le misure, drastiche e drammatiche, che il governo ha preso, fino alla chiusura totale. Non solo. Si è creata una sorta di solidarietà collettiva, unita a un nazionalismo nuovo, nato dalla crisi, che per molto tempo ha reso la chiusura quasi un valore. Gli italiani sono riusciti, con i loro canti, con la loro ironia, a trasformare un incubo in qualcosa di accettabile. Purtroppo, la situazione di oggi appare opposta. E, non, di nuovo, ...

massimogara : #Decaro, #Anci: “Non si capisce chi deve fare cosa”. Dopo mesi di preparazione x seconda ondata non è male. - pdnetwork : Dicono di 'voler essere coinvolti', Salvini e Meloni. Dopo aver quasi finto che la pandemia non esistesse, boicot… - Tg3web : Scontri in piazza a Praga, dove negazionisti e fazioni estreme del tifo hanno unito le forze contro le nuove restri… - MikeBomber10 : RT @andreavianel: In Germania annunciata l'assunzione di 10 mila persone per il tracciamento dei contagi. Da noi? Credo che questo farà la… - psi0_ : @AndreaVergani5 Si ma non sanno fare niente, basta vedere come hanno affrontato la seconda ondata. E sono uno peggio dell’altro -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata Seconda ondata di Coronavirus, mezza Europa torna in lockdown: l’elenco dei Paesi che richiudono Fanpage.it Covid, Lorini: “Curva contagi in aumento, isolare gli over 65”

Le parole del direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e la situazione in Italia ...

Fondazione Gimbe: "Misure deboli, così nuovo lockdown"

secondo cui “la necessità di emanare due Dpcm in una settimana conferma che il contenimento della seconda ondata viene affidato alla valutazione dei numeri del giorno con la progressiva introduzione ...

Le parole del direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e la situazione in Italia ...secondo cui “la necessità di emanare due Dpcm in una settimana conferma che il contenimento della seconda ondata viene affidato alla valutazione dei numeri del giorno con la progressiva introduzione ...