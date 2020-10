Seconda ondata Covid: il Belgio di oggi spiega l'Italia di domani (Di martedì 20 ottobre 2020) “Se siete stati in contatto con una persona infetta, avete due possibilità: o stare in quarantena stretta fino al risultato del tampone oppure stare in quarantena stretta e basta”. Su twitter, l’allarme di Emmanuel Andrè, microbiologo ed ex portavoce dell’Istituto nazionale di Salute pubblica del Belgio ‘Sciensano’, lascia intendere due tremende verità. Primo: la situazione epidemiologica in Belgio è “catastrofica”, come dice al quotidiano ‘Le Soir’ Dominique Henrion, medico generico e responsabile del centro di test a Jambes. Secondo: la macchina comincia a non funzionare, i test non sono più garantiti, mentre i contagi continuano a salire.La situazione è precipitata negli ultimi dieci giorni. Il paese delle maggiori istituzioni europee, ora registra ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) “Se siete stati in contatto con una persona infetta, avete due possibilità: o stare in quarantena stretta fino al risultato del tampone oppure stare in quarantena stretta e basta”. Su twitter, l’allarme di Emmanuel Andrè, microbiologo ed ex portavoce dell’Istituto nazionale di Salute pubblica del‘Sciensano’, lascia intendere due tremende verità. Primo: la situazione epidemiologica inè “catastrofica”, come dice al quotidiano ‘Le Soir’ Dominique Henrion, medico generico e responsabile del centro di test a Jambes. Secondo: la macchina comincia a non funzionare, i test non sono più garantiti, mentre i contagi continuano a salire.La situazione è precipitata negli ultimi dieci giorni. Il paese delle maggiori istituzioni europee, ora registra ...

