Scuola, Regione Campania: Da lunedì riaprono le elementari. Progetti speciali per i bimbi disabili e autistici (Di martedì 20 ottobre 2020) Autorizziamo da subito Progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle scuole elementari”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua visita al covid residence dell’Ospedale del Mare a Napoli. “C’è stata una riunione poco fa tra l’assessore alla Scuola Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la Scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per le elementari i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. Il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie e questa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Autorizziamo da subitoscolastici per bambinie autistici e da lunedì anche le attività delle scuole”. Lo ha annunciato il presidente dellaVincenzo De Luca nel corso della sua visita al covid residence dell’Ospedale del Mare a Napoli. “C’è stata una riunione poco fa tra l’assessore allaFortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per lasu cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per lei dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. Il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie e questa ...

